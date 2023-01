Addio a Gino Landi | celebre coreografo e regista tv | da Garinei e Giovannini alla Raffa ai Sanremo baudiani

(Di martedì 17 gennaio 2023) È morto, grandissimotv: ha fatto la storia dello spettacolo italiano, daai varietà Rai con la Carrà (inventò il Tuca Tuca) e Baudo anche aè morto. Iltv, pezzo di storia dello spettacolo italiano daai varietà televisivi con la Carrà o Baudo (compresi), si è spento oggi nella sua casa romana all’età di 89 anni e da tempo aveva problemi di salute. Lorella Cuccarini, una delle sue muse, lo ricorda così su Instagram. View this post on Instagram A post shared by Lorella ...

Virgilio Notizie

È morto a Roma il coreografo e regista televisivo e teatraleLandi . Aveva 89 anni. Landi, il suo vero nome era Luigi Gregori, cominciò la carriera come ballerino, incoraggiato dai genitori. E ...Tutti i miei 'Fantasticò erano con la regia e la coreografia diLandi. Era un uomo geniale, aveva lavorato con gli americani. Era un ex ballerino e coreografo eccezionale, veramente ... Addio a Gino Landi: morto il coreografo e regista tv, aveva 89 anni. Il cordoglio del mondo dello spettacolo Gino Landi, pseudonimo di Luigi Gregori, è nato nel 1933 a Milano. Era figlio di due artisti di varietà che si esibivano al Teatro Dal Verme. Debutta in teatro come ballerino ma si accorge di non trov ...Il coreografo aveva 89 anni. Firmò alcune edizioni di successo del Festival di Sanremo, Festivalbar e Partitissima. Baudo: "Trasformava un'idea in un balletto".