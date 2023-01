Accusato di molestie su minori si suicida dopo gogna web

Tiscali

I carabinieri di Guspini e Villacidro, nel Sud Sardegna, stanno indagando sul suicidio di un uomo di circa 30 anni che si è tolto la vita ieri dopo essere statodi avere molestato due bambini di 7 e 11 anni. La vicenda è stata raccontata sui social in un gruppo della cittadina di Guspini dove è stato lanciato l'allarme dal padre dei piccoli che ...... con verdetto di non colpevolezza, la madre di tutte le accuse: il processo che vedeva come vittima Anthony Rapp , colui che per primo avevae poi denunciato l'attore pernel ... Non sono per niente innocenti: chatbot intelligente accusato di molestie sessuali I carabinieri di Guspini e Villacidro, nel Sud Sardegna, stanno indagando sul suicidio di un uomo di circa 30 anni che si è tolto la vita ieri dopo essere stato accusato di avere molestato due bambini ...Degli stessi reati era stato precedentemente accusato anche Wayne Couzens, suo collega della Metropolitan Police, che due anni fa rapì e uccise la ...