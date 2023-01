Accordo in extremis sul Csm | verso la fumata bianca

Il Sole 24 ORE

Intesa quasi raggiunta sui 10 componenti laici da mandare al Csm. In serata e nelle prime ore di questa mattina, all'interno della maggioranza e tra maggioranza e opposizione, sembra che si siano ...La proporzione, secondo quanto si è appreso, dovrebbe essere confermata: 7 per il centrodestra e 3 per le opposizioni Intesa quasi raggiunta sui 10 componenti laici da mandare al Csm. In serata e ... Csm, accordo in extremis, verso fumata bianca (ANSA) - ROMA, 17 GEN - Intesa quasi raggiunta sui 10 componenti laici da mandare al Csm. In serata e nelle prime ore di questa mattina, all'interno della maggioranza e tra maggioranza e opposizione, ...La proporzione, secondo quanto si è appreso, dovrebbe essere confermata: 7 per il centrodestra e 3 per le opposizioni ...