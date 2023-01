Acconciatura uomo Buzz cut | l’effetto rasato torna di moda

Leggi su moltouomo

(Di martedì 17 gennaio 2023)cut: il ritorno delanni ’90 con contaminazioni moderne Le tendenze in termini di stile sono da sempre legate all’influenza di personaggi noti del mondo dello spettacolo e non solo, in particolare quando si tratta di tagli da. Con il 2023 solo agli albori, i social sembrano già decantare il ritorno di una tendenza già in voga in passato mata di prepotenza tra le preferite dagli uomini. Si tratta dell’cut: nient’altro che un taglio corto del capello, quasi. Il ritorno di questa apparentemente sempliceè però determinato da una scelta estetica innovativa. Il cuoio capelluto viene infatti impreziosito da sfumature eccentriche, con simboli e ...