Abiti griffati | scarpe di lusso | viagra | cosa c’era nel covo di Messina Denaro Casa di 115 mq acquistata a giugno da Bonafede | il suo alias

(Di martedì 17 gennaio 2023) Gli inquirenti ne sono certi: quello al piano terra del civico 4 di via CB31 a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, è l’appartamento dove “negli ultimi mesi” Matteoaveva trovato rifugio. I carabinieri sono entrati nell’abitazione pochi minuti dopo la fine della latitanza del boss diNostra, fermato a Palermo nei pressi della clinica La Maddalena. Dentro hanno trovato le sue tracce:e orologi di, vestitima anchee preservativi. Tutti elementi attinenti alla ormai storica descrizione fatta del latitante, originario di Castelvetrano. Il lavoro degli investigatori prosegue, con l’arrivo dei carabinieri del Ris di, che sono a caccia di tracce di altre persone. Presenze diverse da quelle ...

... perquisita neanche ventiquattr'ore dopo, all'interno della quale vengono ritrovate sneakers ,, orologi , pillole per migliorare le prestazioni sessuali e ora i tecnici del Ris ...Sappiamo inoltre che gradivae orologi di lusso, da sempre indossa Ray Ban e viveva una vita pressoché normale tra troppe persone con una una malcelata omertà. Una curiosità ulteriore, ... Abiti griffati, scarpe di lusso, viagra: cosa c’era nel covo di Messina Denaro Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato il 41 bis per il boss. Scoperto a Campobello Mazara, nel Trapanese, il covo dell'ex ...Anche Matteo Messina Denaro giocava ai videogame, ma il suo genere non è certo quello che potremmo immaginare per un pluricondannato latitante boss mafioso.