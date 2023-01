A Saronno i funerali di Paola Greselin | dipendente del Comune di Rovello Porro

(Di martedì 17 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Idi, morta a 62 anni in bicicletta alunedì 16 gennaio, si terranno giovedì 19 a, nella parrocchia di Regina Pacis., morta mentre si recava al lavoro in biciclettadell’ufficio Anagrafe deldi, ha perso la vita a seguito dello ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

SaronnoNews.it

si terranno a Casalmaggiore sabato alle 9 nella chiesa di San Leonardo. Al termine della ... Monti (Concezionisti) a(dove ha sede l'associazione Figli di Gesù Sofferente). Qui alle ...... in Campania, Palermo, Faenza, Ravenna etorna d'attualità il fenomeno del cosiddetto ...abitano le camere mortuarie approfittando del dolore della gente per spartirsi salme e relativi. ... A Saronno i funerali di Paola Greselin, storica dipendente del ... SARONNO – Saranno celebrati giovedì 19 gennaio alle 10,30 i funerali di Paola Greselin la 62enne che ha perso la vita ieri mattina, lunedì 16 gennaio in via Galilei lungo la strada che ...Saronno dice addio alla "sua" suor Clotilde: arrivata in città nel 1965, era volto molto conosciuto. Aveva 84 anni ...