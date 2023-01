Agenzia ANSA

riunione nel pomeriggio a Palazzo, secondo quanto si apprende, della cabina di coordinamento per il Giubileo. Al tavolo con il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano il sindaco ...Gli altri dicasteri, dall'Istruzione alla Sanità passando per il Lavoro, devono sempre e comunque passaredae Mef . Non c'è niente da fare. Questo ha alimentato le voci di malumori ... A P.Chigi prima riunione cabina coordinamento per il Giubileo ... ROMA, 17 GEN - Prima riunione nel pomeriggio a Palazzo Chigi, secondo quanto si apprende, della cabina di coordinamento per il Giubileo. Al tavolo con il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantov ...L'arresto di Matteo Messina Denaro ha di fatto narcotizzato il dibattito politico. Sulle agenzie di stampa, in tv e sui giornali non si parla di altro, come se tutto il resto - ad esempio la corsa del ...