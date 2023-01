A ogni età la sua blusa 5 look ricercati da copiare a 20 | 30 | 40 | 50 e 60 anni

Leggi su iodonna

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di rientri e di nuovi inizi. Il, come sempre, dà un piccolo aiutino nella ripartenza. Per trovare la giusta grinta e distinguersi con charme, in ufficio come a un party, niente di meglio di una. Un pezzo chiave del guardaroba che può essere utilizzato in mille modi diversi, a seconda delle occasioni: basta sapere su quale modello puntare. Il metodo più semplice per essere certe di non sbagliare nel? Orientarsi nella scelta dellaa seconda dell’età, dai 20 ai 50. 5con laa 20,30,40,50,60guarda le foto ...