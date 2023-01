Today.it

Hostupore misto a sgomento il riaffiorare di posizioni contrarie alla valorizzazione delle province come strumento di rilancio della nostra disastrata amministrazione locale. Le province hanno ...È positivo, ha detto la prima cittadina che sia "stato finalmentedagli studenti delle nostre scuolespirito critico". "Il fatto che considerino i consigli dati 'anacronistici' testimonia ... "A letto con Sartre": commedia criminale e romantica con Vanea Paradis e Valeria Bruni Tedeschi Gli operatori del 118 sono rimasti bloccati con l’ambulanza tutta la notte in attesa di avere restituita la barella. Il comprensorio di Cerda per tutte queste ore è rimasto senza ambulanza. Secondo ...Nella nota diffusa alla stampa la scorsa settimana si leggeva che “i lavoratori di La7 hanno sempre ... pertanto all’Azienda l’introduzione di modalità lavorative in linea con i tempi che tengano ...