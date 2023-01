79° dello Sbarco di Anzio | il 18 gennaio apre mostra di modellismo militare

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 17 gennaio 2023)– Adproseguono le celebrazioni per il 79° Anniversario, promosse dalla Commissione Straordinaria e coordinate dell’ufficio Comunicazione Istituzionale e Promozione Turistica, in collaborazione con il Museodie con l’Associazione Warriors at: mercoledì 18, presso la storica sede del Museoa Villa Adele, dalle ore 9.30, sarà aperta ladi, a cura del Presidente Patrizio Colantuono, con l’esposizione di mezzi corazzati di tutte le epoche, “Da Leonardo ai giorni nostri”. Ingresso libero alla cittadinanza ed ai turisti, fino al 22, ...