“4 miliardi di euro” Matteo Messina Denaro | la scoperta choc sul suo impero criminale

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 17 gennaio 2023) La cattura diè stata notizia principale in Italia e all’estero. Ora le attenzioni si stanno spostando sul suoe sui tanti soldi che avrebbe guadagnato in tutto questo tempo. Il capo dei capi di Cosa Nostra è stato arrestato dai carabinieri del Ros a Palermo nella mattinata del 16 gennaio, dopo una latitanza durata ben 30 anni, dal 1993. Adesso il sito de La Sicilia è riuscito a fare un po’ di conti in tasca all’uomo, che avrebbe accumulato un patrimonio di grandissima portata. Inoltre, nelle scorse ore è stato anche trovato il covo dia Campobello di Mazara (Trapani). Ma è sul suoe sui soldi ottenuti dalle attività illegali. Intanto, sappiamo che nel suo nascondiglio che è stato perquisito ...