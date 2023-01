Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 17 gennaio 2023) Gli eventi datati 17Ieri abbiamo citato l’esordio in giallorosso di Andrea Gadaldi. Il 171943 debuttava con la Roma Vittorio Dagianti: quel giorno compiva dieci anni Angelo Longoni, 176 gare in Serie A tra Milan e Atalanta e 104 nel torneo cadetto (Lazio e Lecco). Oggi festeggia i sessanta Luigi Imparato, portiere titolare del Bari che nel 1985 ottenne la promozione nel massimo campionato. In B giocò anche nella Fidelis Andria. In questa data si spensero due ex ‘goalkeepers’: nel 2013 Arrigo Benussi (giocò in A con Triestina e Venezia), nel ’93 Vittore Martini. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.