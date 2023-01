Leggi su strumentipolitici

(Di martedì 17 gennaio 2023) Il governo britannico starebbe valutando la possibilità dicontro le autoritàper il loro sostegno alla Russia e all’apertura presunta di una filiale del Gruppo Wagner a Belgrado. Pronto anche l’invio di carri armi e veicoli corazzati per Kiev. Pur dicendosi pronto a lavorare con loro, Joesi è scagliato contro i parlamentari. Li ha definiti “fiscalmente“, in una prima raffica di attacchi contro il partito di opposizione che ora controlla la Camera dei rappresentanti rei di fare muro contro l’innalzamento del debito in mancanza di tagli alla spesa pubblica. Uno scandalo “senza precedenti” scuote Scotland Yard. A preoccupare il numero e la gravità di crimini commessi da un uomo in divisa ...