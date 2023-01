Zuppa di Porro 16 gennaio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 16 gennaio 2023)di. Preso Matteo Messina Denaro, ilboss dei boss, andateglielo a spiegare al senatore SCarpinato che il giorno della fiudcia poneva dubbi sulla lotta alla mafia di questo governo. Roba da matti. Pace con il Cav, ma ha ragione Campi, le coalizioni sono questa roba qua. Climatismo, per il Domani ci aspetta la siccità. E più seriamente il Sole si occupa del consumo di suolo. Il ritratto di giorgetto del foglio e quello di Erri de Luca di Mascheroni. Riapre la ditta dei democratici by bonaccini. L’arabia saudita manda a morte per un Tweet o almeno lo deciderà una giuria, tanto per ricordare. In Nigeria i terroristi islamici bruciano vivo un prete. I morti di Covid in Cina: 60mila. Dicono #rassegnastampa16gen L'articolo proviene da Nicola