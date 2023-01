«Zlatan» il biopic su Ibrahimovi? in prima tv in chiaro su TV8

IlMohicano_MilanoSound

Arriva per la prima volta in chiaro '' , iltratto dall'autobiografia 'Io, Ibra', scritta da David Lagercrantz conIbrahimovi. Andrà in onda su TV8 lunedì 16 gennaio alle ore 21:30 , e ripercorrerà l'ascesa del ...(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)suIbrahimovic tratto dal libro 'Io, Ibra' di David Lagercrantz. L'infanzia difficile in Svezia, la vita privata, l'ascesa nel mondo ... TV8, lunedì in chiaro 'Zlatan', la storia del campione svedese ... 'Zlatan' il biopic tratto dall’autobiografia 'Io, Ibra', scritta da David Lagercrantz con Zlatan Ibrahimovic, che racconta l’ascesa del campione svedese, concentrandosi sulla sua infanzia e adolescenz ...Zlatan è la storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi di Malmö fino ad arrivare al successo.