Ziliani | Il campionato della Juve è solo una formalità come quando fu retrocessa in serie B

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Paolosottolinea che ilntus in attesa del processo èpro forma viste le analogie con Calciopoli. Ilntus è in una situazione incerta a causa del caso delle “Plusvalenze fittizie” che sta attualmente pendente in una Corte d’Appello Federale. Il venerdì 20 gennaio rappresenta una data cruciale per il club, poiché questa è la data in cui la corte si riunirà per decidere se riaprire o meno il caso. Paolosul fatto Quotidiano scrive: ” Il caso delle “Plusvalenze fittizie” è stato scoperto dall’indagine PrismaProcura di Torino, che ha portato alla luce unadi illeciti di carattere finanziario e sportivo commessi dai dirigenti ...