Zelensky | Mosca prepara nuovi raid | sviluppiamo contromisure

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il presidente ucraino, Volodymyr, ha tenuto un'altra riunione dello Stato maggiore del comandante in capo supremo sulla situazione in prima linea, in particolare nella regione di Donetsk e ...

Abbiamo discusso gli sviluppi in prima linea, analizzato separatamente la situazione nella regione di Donetsk e nel sud", si legge nella dichiarazione disu Telegram. "Abbiamo sentito ...... Vladimir Putin ha anche denunciato quella che ha definito l'ipocrisia di Kiev, di cui a suo dire sarebbe un esempio il rifiuto dell'offerta didi un cessate il fuoco per il Natale ortodosso. ... Salgono a 40 i morti a Dnipro. Zelensky: silenzio codardo del popolo russo. Cremlino nega l'attacco (ANSA) - ROMA, 16 GEN - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha tenuto un'altra riunione dello Stato maggiore del comandante in capo ...Putin e Erdogan parlano al telefono della situazione in Ucraina. Il capo del Cremlino punta il dito contro le politiche distruttive di Kiev, forte ...