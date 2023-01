(Di lunedì 16 gennaio 2023) Volodymyr Zelesnky ha definito «» ildelsull’attacco missilistico ordinato da Putin contro un semplice condominio ache finora ha causato 35 morti, tra cui una ragazza di 15 anni. Nel suo discorso serale alla nazione, il presidente ucraino si è rivolto direttamente ai russi: «il vostro tentativo di aspettare la fine di ciò che sta accadendo, finirà solo con il fatto che un giorno questi stessi terroristi verranno a prendervi». Da quasi due giorni vanno avanti le operazioni dei soccorritori che cercano di estrarre i corpi dalla palazzina attaccata. Secondo il governatore dell’oblast dipetrovsk, Valentyn Reznichenko, sono almeno 75 i feriti, tra cui 14 bambini. Per Putin «tutto procede come previsto» e i raid militari pianificati questo sabato ...

Linkiesta.it

ha poi aggiunto di aver ricevuto molti messaggi di solidarietà da tutto il mondo e, ... ha affermato 'che anche in quest'occasione non hanno voluto pronunciare parole diper il ...Dall'Occidente arriva laper quello che la Polonia definisce senza mezzi termini un "... "Continuiamo a lottare per ogni vita", ha promesso il presidente Volodymyr, mentre tra gli ... Zelensky condanna il silenzio codardo del popolo russo sulla strage di Dnipro Il missile ha preso di mira un condominio. Il presidente Zelensky contro il «silenzio codardo» del popolo russo. Preghiere in tutte le chiese. Shevchuk: «Sentiamo di pagare per la libertà un prezzo mo ...Tra loro ci sono due bambini'' ma le ricerche continuano. Dnipro, la condanna di Zelensky Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale ha fermamente condannato il ...