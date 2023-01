(Di lunedì 16 gennaio 2023) Duro presa di posizione del presidente ucraino dopo il bombardamentoche ha colpito un edificio residenziale nella località ucraina di Dnipro. Volodymyr. "Voglio dire a tutti quelli in ...

Il Sole 24 ORE

Duro presa di posizione del presidente ucraino dopo il bombardamento russo che ha colpito un edificio residenziale nella località ucraina di Dnipro. Volodymyr. "Voglio dire a tutti quelli in Russia - e dalla Russia - che anche ora non hanno potuto pronunciare alcune parole di condanna di questo terrore, sebbene vedano e comprendano tutto ...... sono un'àncora di salvezza e un ulteriore atto dicontro l'esercito di Vladimir Putin. ... Continuiamo a lottare per ogni vita", ha detto il presidente Volodymyrproclamando tre giorni ... Zelensky accusa: "Silenzio codardo del popolo russo" - Il Sole 24 ORE Kiev, 16 gen. (askanews) - Duro presa di posizione del presidente ucraino dopo il bombardamento russo che ha colpito un edificio residenziale nella località ucraina di Dnipro. Volodymyr Zelensky. "Vog ...«Il vostro codardo silenzio, il vostro tentativo di aspettare la fine di ciò che sta accadendo, finirà solo con il fatto che un giorno questi stessi terroristi verranno a prendervi». Volodymyr Zelensk ...