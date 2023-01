Zaniolo | lo sfogo dell’amico influencer | «Quanta ingratitudine»

(Di lunedì 16 gennaio 2023) L’Gaspare Galasso, amico di, difende il giallorosso dalle critiche dei tifosi: «Gratitudine a chi ha sempre dato tutto» Gaspare Galasso,e amico di Nicolò, ha voluto difenderlo dalle critiche che stanno arrivando all’attaccante della Roma. Di seguito le sue parole su Instagram. «Un minimo di gratitudine a chi ha sempre dato tutto quello che poteva dare. A chi ha portato qualcosa a Roma dopo anni nonostante i due bruttissimi infortuni che avrebbero distrutto chiunque. La forza come ci ha dimostrato Nico sta nel rialzarsi, combattere e onorare la maglia come ha sempre fatto questo ragazzo, sfortunato non poco. Ricordiamoci – ha aggiunto – che la gente ha fischiato il ragazzo che neppure qualche mese fa ha dato il massimo contributo per ottenere una coppa mai vinta a Roma. Che ...

