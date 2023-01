WWE | Sting | ”il match con Undertaker era impossibile”

Tuttowrestling

...il 2023 in casa, magari proprio in vista della Royal Rumble (in programma il 28 gennaio a San Antonio, in Texas). Nel frattempo è già stato annunciato che Great Muta farà coppia con, ...Il 2 volteHall of Famer e 16 volte campione del mondo ha disputato ieri sera il suo ultimo match in ...firmare con la TNA e lottò il suo ultimo match in un episodio di Impact del 2011 contro(... Tony Khan critica il booking di Sting in WWE AEW wrestler Sting has said that a match with The Undertaker was never a genuine possibility during the Deadman’s lengthy career.Sting has revealed that he contacted Vince McMahon and Triple H directly to pitch for a match against a WWE legend, which never came to fruition.