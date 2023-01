WWE | Seth Rollins vuole partecipare al main event di WrestleMania 39

The Shield Of Wrestling

Triple Threat Match for theUnited States Championship: Austin Theory batteRollins (C) & Bobby Lashley Si è interrotto dopo poche settimane il regno titolato diRollins. A vincere, tra ...... Randy Orton, AJ Styles e Dean Ambrose dall'altro il Team Raw di Kevin Owens, Chris Jericho,... Un "istant classic" non solo per Survivor Series ma per tutta lache negli ultimi anni non è ... Seth Rollins vuole lottare nel main event di WrestleMania 39 Seth Rollins ha avuto una carriera di grande successo in WWE, conquistando diversi titoli mondiali e partecipando a rivalità memorabili contro alcuni dei migliori competitor della compagnia. È davvero ...Sheamus and Cesaro (now AEW’s Claudio Castignoli) are two of the best singles performers in recent WWE history, but they were even better as the tag team known as The Bar. The team originated from a ...