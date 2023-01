WWE | La compagnia ha tenuto dei meeting di recente per discutere della Royal Rumble

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Triple H e la sua crew si stanno preparando per la loro prima Road To WrestleMania: sebbene la WWE si trovi in un periodo molto particolare per via delle voci circa una sua possibile vendita, lavuole comunque regalare ai fan unacoi fiocchi. I lavori infatti sembrano essere già iniziati e gli ultimi rumors parlano di un intensificarsi diproprio per organizzare il prossimo PPV, uno dei più importanti dell’anno. Le ultime Secondo quanto riportato da Fightful, la WWE avrebbedegli incontri interni per decidere cosa accadra durante la:“La WWE hadeipersulle idee per la prossima”. Non è ...

World Wrestling

