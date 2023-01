WWE 2K23 | La data di uscita è prevista prima di WrestleMania 39?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il primo anniversario dell’di WWE 2K22 si sta avvicinando rapidamente e non ci sono informazioni da parte della WWE e di 2K su cosa accadrà in futuro. Alcuni fan pensavano che questo fosse un indicatore del fatto che WWE 2K avrebbe fatto passare più di un anno tra un gioco e l’altro, grazie al successo dell’ultimo capitolo. Tuttavia, un nuovo aggiornamento indica il contrario. Voci di corridoio Secondo rumor, WWEsarà svelato alla Royal Rumble tra meno di due settimane o nella puntata di Raw successiva all’evento. Nonostante di solito passino mesi tra il trailer rivelazione di un gioco e il suo lancio, si pensa che il titolo arriverà entro la fine di marzo, giusto in tempo per il weekend di. Al momento si sa molto poco di WWE. Si ritiene però che il mese scorso alcune superstar ...