World Pizza Day | le pizzerie migliori e dove ‘festeggiarlo’ a Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 gennaio 2023)Day a, quali sono lemangiarla? Nella Capitale non mancano di certo le insegneassaporare i piatti della tradizione, bere un buon caffè, magari in uno dei palazzi più storici e affascianti della Città Eterna, o mangiare unanel quartiere “pop” di Centocelle. Ed è proprio lala protagonista indiscussa della giornata di martedì 17 gennaio, data in cui si festeggia la giornata mondiale a lei dedicata. Mamangiarla “a colpo sicuro” a? Ecco una piccola guida che abbiamo preparato per voi per l’occasione. Lee nel Lazio per festeggiare il...