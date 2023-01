Wolff | ' Schumacher darà un grande contributo | un vantaggio averlo con noi'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il futuro è ancora tutto da scrivere per Mick, mentre il presente ha il colore dell'argento Mercedes . Sarà a Brackley che il figlio d'arte vivrà il suo 2023, un anno che per lui dovrà ...

Il futuro è ancora tutto da scrivere per Mick, mentre il presente ha il colore dell'argento Mercedes . Sarà a Brackley che il figlio d'... Un traguardo che farebbe felice anche Toto, ......(statistica che lo vede ancora affiancato a Michael) festeggia oggi il 38esimo compleanno. L'inglese è in scadenza di contratto con la Mercedes nel 2023, ma sia Hamilton che Toto... Wolff: "Schumacher darà un grande contributo, un vantaggio averlo ... Il team principal della Mercedes è convinto che Mick possa dare un grande contributo nello sviluppo della vettura, mentre la squadra proverà a creargli attorno un ambiente in cui crescere ancora ...Mick Schumacher beginnt 2023 bei Mercedes einen neuen Karriereabschnitt. Toto Wolff freut sich und glaubt, dass er es in die Formel 1 zurückschaffen kann.