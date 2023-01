WindTre | parte la nuova campagna tv sull’offerta multiservizio del brand

(Di lunedì 16 gennaio 2023) ROMA –porta in TV la propostache ha l’obiettivo di semplificare la vita delle persone attraverso una gestione facile, trasparente e al giusto prezzo di tutte le utenze della casa. Non solo connettività, dunque, nella soluzione proposta dae disponibile in tutti i suoi store.si presenta come un solo, comodo, riferimento per fare della propria abitazione un luogo ‘speciale’ e confortevole, grazie alla sicurezza della connessione in fibra ultraveloce, alla rete mobile 5G* e ai servizi di fornitura luce e gas offerti attraverso la partnership con Acea Energia. Ad arricchire l’offerta, anche il meglio dello streaming e le soluzioni per la protezione della vita digitale, frutto degli investimenti dell’azienda in tecnologie sempre più innovative e dell’impegno costante a migliorare ...

Attraverso il nuovo spot a 30', in onda dal 16 gennaio, viene raccontata questa trasformazione che parte dall'insegna illuminata di un negozio e, passando in volo su una città che si 'accende', arriva fino a un palazzo. WindTre porta in TV la proposta multiservizio che ha l'obiettivo di semplificare la vita delle persone. Non solo connettività, nella soluzione proposta dall'operatore e disponibile in tutti i suoi store.