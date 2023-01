Windtre | con fibra | mobile | luce & gas un unico punto di riferimento per la casa

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gennaio 2023 –porta in TV la proposta multiservizio che ha l’obiettivo di semplificare la vita delle persone attraverso una gestione facile, trasparente e al giusto prezzo di tutte le utenze della. Non solo connettività, dunque, nella soluzione proposta dae disponibile in tutti i suoi store.si presenta come un solo, comodo,per fare della propria abitazione un luogo ‘speciale’ e confortevole, grazie alla sicurezza della connessione inultraveloce, alla rete5G* e ai servizi di forniturae gas offerti attraverso la partnership con Acea Energia. Ad arricchire l’offerta, anche il meglio dello streaming e le soluzioni per la protezione della vita digitale, frutto degli investimenti ...

