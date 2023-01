Warner Bros Discovery si aggiudica i diritti in Europa delle Olimpiadi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Nel corso della giornata di oggi, lunedì 16 gennaio, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annuncia che tutti imedia inper le quattro edizioninel periodo 2026/2032 sono stati assegnati all’European Broadcasting Union (EBU) e a. Come riportato sul portale di Davide Maggio, EBU ehanno presentato un’offerta congiunta per l’acquisizione deimedia in 49 paesi europei dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dei Giochi della XXXIV Olimpiade di Los Angeles 2028, dei XXVI Giochi Olimpici Invernali del 2030 e dei Giochi della XXXV Olimpiade di Brisbane 2032, nonché per i Giochi Olimpici ...

Olimpiadi, a Discovery ed Ebu i diritti tv fino al 2032 a 1,3 miliardi L'unione fa la forza. Così. Discovery non si è presentata in corsa solitaria per l'acquisizione, dal Cio (Comitato Olimpico Internazionale), dei diritti televisivi e streaming per le Olimpiadi che si svolgeranno dal ...Questo significa che la somma del numero di video visti sulle properties web degli altri editori tv italiani (Rai, Sky, La7 e. Discovery) si ferma al 49,7%, una quota inferiore a quella ... Le Olimpiadi fino al 2032 saranno sui canali Discovery e sulla Rai, rinnovato l'accordo Nelle ultime edizioni i tornei Slam ci hanno abituato ad alcune sorprese con teste di serie che hanno salutato la compagnia in maniera prematura. Allo US Open, ultimo slam disputato, furono ben 16 le ...L'amministratore delegato per l'Italia e la penisola iberica svela i piani per trasmettere i Giochi fino al 2032. «Abbiamo riportato i giovani a vedere gli sport olimpici» ...