Wanda Nara e Maxi Lopez | possibile ritorno di fiamma? Gli indizi social scatenano il gossip

fcinter1908

"Chi è il grande amore della mia vita Lo saprò quando sarò più grande"., che da mesi ormai si professa single, aveva lasciato i suoi fan con un pillola di saggezza: nessuna scelta tra Maxi Lopez e Mauro Icardi ma avanti con la sua vita di donna in carriera e ...... a Dubai con le mogli degli ex calciatori FUORI PROGRAMMAregala un topless involontario in diretta social BACI E SELFIE IN BIKINI Gessica Notaro in Messico con Filippo Bologni: guarda le ... VIDEO / Wanda, che combini Finisce nuda sui social: viene avvertita dai fan Wanda Nara si professa single ormai da mesi, ma i suoi fan sperano in un ritorno di fiamma che avrebbe del clamoroso. Dopo il lunghissimo tira e molla con Mauro Icardi, iniziato dopo il ...Dopo anni di gelo e litigi, l'ex coppia sembra essersi ormai messa tutto alle spalle: lo testimoniano le inequivocabili immagini comparse su Instagram ...