Wanda Nara | dettaglio hot nella sua ultima diretta | le immagini fanno il giro del web

Ormai da settimane in Argentina insieme ai suoi figli,sta trascorrendo le sue giornate all'insegna del lavoro e del divertimento . Come è solita fare, naturalmente tutta la sua quotidianità viene raccontata via social ai suoi follower. A ...a cuore aperto con i suoi fan. "Chi è stato l'amore della tua vita a parte i tuoi figli" , ha chiesto un follower riferendosi ai matrimoni ormai naufragati con Maxi Lopez e Mauro Icardi . ...Wanda Nara sa come rendere felici i suoi follower sui social. La showgirl argentina, che si sta godendo del tempo nella sua amata Argentina, dove sembra intenzionata a restare, ama essere sempre ben ...Come fa spesso, Wanda Nara, ormai ex compagna del centravanti Mauro Icardi, ha concesso una breve Q&A ai suoi followers su Instagram. Da sottolineare è stata però una delle risposte date da Wanda, in ...