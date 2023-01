Volley femminile | le migliori italiane della 15ma giornata di A1 Bosetti | Omoruyi | Nwakalor | che giornata per i martelli azzurri!

(Di lunedì 16 gennaio 2023) LEDI SERIE A1 ILARIA SPIRITO: Il suo apporto in seconda linea non manca mai ad un Chieri che, anche grazie a ricezione e difesa, riesce a mettere sotto le rivali di Cuneo. ALESSIA MAZZARO: Entra in corsa e disputa una partita di spessore con 6 punti all’attivo, il 75% in attacco, 3 muri e tanti palloni sporcati sempre a muro. AGNESE CECCONELLO: Bella provacentrale di Cuneo che prende le misure alle attaccanti avversarie e chiude con 7 muri all’attivo, completando la prestazione con un ace e con il 56% in attacco per un totale di 13 punti. CATERINA: Prova di grande sostanza per la schiacciatrice azzurra che mette a segno 13 punti con il 50% in attacco, aggiungendo un ace e un muro e chiudendo con il ...

Cabiate che ha chiuso il girone d'andata del campionato di serie B1ritrovando la vittoria e andando a sbancare per 3 - 0 il campo del fanalino di coda del girone B Busnago Visette. ......no dell'Albeseche anche ieri ha dovuto alzare bandiera bianca e incassare una nuova sconfitta davanti ai suoi tifosi, In occasione del 3° turno di ritorno del campionato di serie A2... Volley A1 femminile, Il Bisonte batte al tie break Bergamo e torna in corsa per il playoff (Laerte Salvini per iVolleymagazine.it) La prima vittoria in campionato della Assitec Volleyball Sant'Elia, conquistata per 3-1 contro Messina) permette alle ragazze di Gagliardi di guardare ai prossi ...