Volkswagen ID Xtreme | il concept elettrico a trazione integrale per l’offroad – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La mobilità elettrica può anche essere avventurosa. E’ con questo spirito cheripropone ufficialmente, dopo averla mostrata al pubblico per la prima volta a settembre 2022 in occasione del secondo International ID. Treffen di Locarno, una delle sue nuove creature: lacar ID., ovvero la variante off-road della gamma a elettroni ID, versatile e pronta ad affrontare impegnativi percorsi in fuoristrada. Nato anch’esso sulla piattaforma modulare MEB del marchio tedesco, questo prototipo è basato su un modello top come la ID.4 GTX, ma rispetto a questo stando alle dichiarazioni del costruttore tedesco può contare su un aumento delle prestazioni del 30%: il suo sistema disviluppa una potenza equivalente a 387 cavalli, grazie ad un motore ...