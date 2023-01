(Di lunedì 16 gennaio 2023) AGI - È "palesemente e inequivocabilmente emerso che l'unico obiettivo perseguito da Costantinofosse esclusivamente quello dila Scialdone". A scriverlo il gip nell'ordinanza con cui ha disposto ilper l'uomo che venerdì sera ha ucciso l'avvocatessa di 35 anni fuori ad un ristorante al Tuscolano, a Roma. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei confronti dell'indagato la procura di Roma contesta l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dai futili e abbietti motivi. "Ciò si evince non solo dalle modalità di svolgimento dei fatti così come descritte dal fratello della vittima, testimone oculare - afferma il gip - ma anche dalla circostanza che, pur potendo, anche successivamente all'evento rivolgere l'arma nei suoi stessi confronti, ha con estrema ...

' Quella sera non, ha avuto un istinto suicida . La pistola è stata tirata fuori per fare del male a se stesso: il colpo è partito e collima con le lesioni mortali che ha riportato la ...Per il giudice è 'palesemente e inequivocabilmente emerso che l'unico obiettivo, perseguito da Bonaiuti, fosse esclusivamente quello dila Scialdone '. E' quanto scrive il gip Simona Calegari nell'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia cautelare in carcere per l'ingegnere di 61 anni, arrestato ... "Voleva uccidere". Bonaiuti resta in carcere Il presidio organizzato in viale Amelia dalla rete dei centri antiviolenza della Capitale, si è riunito davanti al ristorante Brado. Tanti cittadini ma anche rappresentanti delle istituzioni ...Accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dall'aver agito contro una persona a lui legata da relazione affettiva. «Dopo lo sparo, ha pensato solo a fuggire» ...