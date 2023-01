Vlahovic è in vendita anche a gennaio | la Juventus vuole 90 milioni Corsera Torino

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lavende e apotrebbe partireDusan. Lo scrive il Corriere della Sera edizione. Lol’Arsenal che si è vista soffiare l’ucraino Mudryk dal Chelsea.McKennie e Cuadrado potrebbero partire. Non si compra, certo. Semmai si vende. La Juve sul mercato ora è ferma per scelta, e si metterà in moto solo dopo eventuali cessioni. È sempre necessario prestare molta attenzione sul fronte Dusanper esempio. La Juve vorrebbe evitare di dover affrontare un simile scossone subito, rimandando l’eventuale discorso cessione almeno all’estate. Ma il centravanti serbo, checontinua a fare i conti con la pubalgia, è un obiettivo sensibile di alcuni clubper il presente e non solo per il futuro: ...