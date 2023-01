Virginia Stablum rappresenta l’Italia a Miss Universo

TrentoToday

L'Italia nel concorso era rappresentata da, 24enne trentina. Ciglia finte e foltissime, fisico esile e sorriso perfetto, la nuova Miss Universo lavora come designer e insegna cucito ...L'americana R'Bonney Gabriel ha vinto il concorso di Miss Universo . Tra le tante candidate era presente anche una ragazza italiana,. Miss Universo, chi è la vincitrice: l'americana R'Bonney Gabriel L'americana R'Bonney Gabriel è stata incoronata come 71esima Miss Universo . La ragazza ha 28 anni, è originaria di ... A un passo dal diventare realtà, sfuma il sogno di Miss Universo per Virginia Stablum Miss Universe 2023, sfuma il podio per Virginia Stablum (e arriva l’inaspettata reazione della sua rivale a Uomini e Donne). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.La 24enne n Louisiana per il gran finale del concorso, dopo l'elezione a Miss Universe Italy 2022 nel settembre di quest'anno. A conquistare la corona è stata Miss Usa ...