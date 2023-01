Vinci Casa martedì 16 gennaio 2023 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di lunedì 16 gennaio 2023)16. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i16 ...

www.controcampus.it

martedì 16 gennaio 2023 . L'estrazione di oggi per il concorso "" di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l'opportunità di vincere unae 200.000 euro . ......stato protagonista della prima edizione del concorso regionale della pitta 'mpigliata fatta in,...Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione - Its Leonardo da. Oltre ... Estrazione VinciCasa di oggi 14 gennaio 2023: verifica numeri Nell’estrazione di sabato 14 gennaio è stata vinta una casa + 200.000€ subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in ...ROMA - Festa a Roma grazie al Vincicasa. Nel concorso di sabato 14 gennaio 2023 un giocatore ha centrato un “5” da 500mila euro. Il vincitore porta ...