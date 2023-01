Villarreal | la Premier bussa per Danjuma

Calciomercato.com

...45 Napoli - Juventus 5 - 1 CALCIO -LEAGUE 21:00 Aston Villa - Leeds United 2 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Celta -1 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 20:00 ASVEL - Valencia 79 - 83 20:00 ......45 Napoli - Juventus 5 - 1 CALCIO -LEAGUE 21:00 Aston Villa - Leeds United 2 - 1 CALCIO - LA LIGA 21:00 Celta -1 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 20:00 ASVEL - Valencia 79 - 83 20:00 ... Villarreal, la Premier si muove per Danjuma | Mercato La Premier sta monopolizzando anche il mercato invernale. Chelsea padrone assoluto, ma pure le medio-piccole non scherzano. Psg, Bayern, Barça e Real ferme al palo, come le grandi in Italia ...Aston Villa-Leeds è una partita di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, tv, formazioni, pronostici.