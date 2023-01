Vieri | «Gli infortuni delle altre non c’entrano | il Napoli sta dimostrando di essere di un’altra categoria»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Boboha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport a margine dell’evento di presentazione di PLB World. Gli è stato chiesto un parere sulla Supercoppa tra Inter e Milan. «Le squadre stano bene, sono forti. L’Inter è una grande squadra. Chi la decide? Forse gli attaccanti, perché sono loro quelli che devono fare gol. La Supercoppa italiana Inter contro Milan è una bella partita, la guarderanno tutti ed è importante. Io sarò allo stadio, speriamo di vedere una bella partita». Aè stato chiesto: in considerazione del cammino delin campionato, quanto pesano glicon cui hanno dovuto fare i conti Juve, Inter e Milan? La sua risposta: «Lukaku non ha mai giocato, quindi non è una questione di rendimento. Ha fatto una o due partite, quindi praticamente non ha giocato mai. Tutti hanno avuto ...