Video arresto Messina Denaro a Palermo | il boss lascia la caserma

È stato arrestato Matteo Messina Denaro, boss della Mafia, di 60 anni, latitante da 30 anni e ricercato numero uno. I Carabinieri del Ros hanno arrestato il super latitante che si trovava nella clinica privata Maddalena di Palermo, dove era in cura per un tumore. La cattura è avvenuta a 30 anni di latitanza. Tra i palermitani esplode la gioia: "Bravi, bravi!", sono le urla di incoraggiamento dei cittadini nei confronti dei carabinieri.