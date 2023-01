Viareggio 1969 | l' omicidio di Ermanno Lavorini su Rai Tre - Cronaca - lanazione it

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Andrà in onda il 20 gennaio in una prima serata firmata Rai Documentari. Quello diè stato il primo caso di rapimento di un minore in ...

LA NAZIONE

Andrà in onda il 20 gennaio in una prima serata firmata Rai Documentari. Quello di Lavorini è stato il primo caso di rapimento di un minore in ...- C'è un settore dell'industria italiana che non conosce crisi, naviga in acque sicure, ... Sullo sfondo, la figura di Paolo Vitelli, dalfondatore e presidente dell'azienda, imprenditore ... Viareggio 1969, l'omicidio di Ermanno Lavorini su Rai Tre Andrà in onda il 20 gennaio in una prima serata firmata Rai Documentari. Quello di Lavorini è stato il primo caso di rapimento di un minore in Italia ...