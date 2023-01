Viaggio in Israele e dossier Iran. Il colloquio Tajani-Cohen

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Antonio, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri, ha avuto questa mattina untelefonico con Eli, ministro degli Esteri israeliano, a cui ha rinnovato le congratulazioni al suo omologo per la recente nomina. Inoltre, si legge in un comunicato della Farnesina,“ha ribadito l’importanza che l’Italia annette alla sicurezza dello Stato die ha sottolineato l’impegno del nostro Paese per la pace e la stabilità del Medio Oriente”.ha aggiornato l’omologo sugli ultimi sviluppi riguardanti gli Accordi di Abramo e il Forum del Negev e ha sottolineato cheè interessato ad ulteriori partner che promuovano la normalizzazione con, a beneficio dell’intera regione, si legge in una ...