Verso la fumata nera sul Csm | stallo in Parlamento

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Non sarebbe ancora chiuso l'accordo nel centrodestra e con le opposizioni, soprattutto con Azione-Iv, per eleggere i dieci componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Ilin seduta comune è convocato per martedì 17 gennaio ma la chiama si dovrebbe chiudere con una, in attesa che abbiano un'interlocuzione positiva i contatti in corso con gli altri partiti. Il Pd per il momento attende la maggioranza, con i dem che puntano a eleggere uno dei dieci laici. Anche al M5S dovrebbe toccare un nome. In quota centrodestra tra i nomi sui quali si ragiona ci sono quelli di Mirella Cristina e Fiammetta Modena (Forza Italia), Francesco Urraro e Fabio Pinelli (Lega) e Giuseppe Valentino, in quota Fratelli d'Italia, anche se il partito di Giorgia Meloni dovrebbe scegliere almeno tre nomi. Domani ...

IL FOGLIETTONE

Si va una nera, domani, per l'elezione dei 10 consiglieri laici da parte del Parlamento in seduta comune. L'appuntamento è alle 16 a Montecitorio e se, come in molti prevedono, non andrà in ...