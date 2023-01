Verona | tre morti in un incidente stradale | erano tutti giovanissimi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ancora unmortale, ancora giovani vite stroncate. La scorsa notte una Peugeot 206 è sbandata lungo la strada che collega Veronella a Belfiore (), finendo in un torrente in fondo a una scarpata di 10 metri. Sonocosì un fratello e una sorella di 18 e 16 anni e un terzo ragazzo di 19.residenti a Monteforte d’Alpone, in provincia di. La dinamica dell’è ancora in fase di ricostruzione da parte della. A bordo dell’auto c’era anche un quarto ragazzo, 20enne, rimasto ferito nell’impatto. È stato lui a chiamare aiuto dopo essere uscito dalla vettura. Il ragazzo è stato poi trasportato all’ospedale di San Bonifacio. L’auto è stata posta sotto sequestro.

