“Verissimo” | Iva Zanicchi parla della malattia del compagno | un dolore immenso

(Di lunedì 16 gennaio 2023) News tv. “”, Ivadel. Classe 1940, Ivaè una cantante, conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex politica italiana. Soprannominata l’Aquila di Ligonchio e definita da alcuni addetti ai lavori l’Amália Rodrigues italiana, fa parte del quintetto delle grandi voci femminili italiane degli anni sessanta e settanta (Mina, Milva, Patty Pravo e Orietta Berti). Su undici partecipazioni al Festival di Sanremo è riuscita a vincere tre volte (1967, 1969, 1974), diventando la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione canora. In questi giorni, Ivasi è raccontata in una lunga intervista ai microfoni di, lasciandosi andare anche ad una dolorosa ...

Quotidiano di Sicilia

La volgarità è un'altra cosa' Ospite di Silvia Toffanin aZanicchi ha nuovamente protestato contro quelli che la definiscono 'volgare'. La cantante ed ex concorrente di Ballando con ...Quando poi si è seduta per cominciare l'intervistaha spiegato che in realtà sarebbe venuta in studio anche la scorsa settimana ma non ha potuto. ha spiegato. L'ospite dispiega come ha ... Verissimo, il dramma di Iva Zanicchi: “Mio marito ha un tumore con metastasi” Ospite a Verissimo Iva Zanicchi ha replicato alle critiche da lei ricevute per le barzellette sporche da lei raccontate in diretta tv.A Verissimo si sa la commozione arriva molto facilmente per gli ospiti del talk show di Silvia Toffanin. E così è successo nelle ultime ore ...