Vengeful Guardian Moonrider | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Multiplayer.it

...The Repair House The Siege and the Sandfox The Texas Chain Saw Massacre The Wandering Village The Wolf Among Us 2 Thirsty Suitors To The Stars Tron Identity Valheim DISPONIBILE...JoyMasher e The Arcade Crew hanno pubblicato un nuovo trailer di: Moonrider , il loro gioco d'azione a piattaforme ispirato ai grandi classici a 16 - bit. Il gioco, realizzato per rievocare lo stile dei vecchi sparatutto a scorrimento come Contra ,... Vengeful Guardian: Moonrider, trailer di lancio per l'action platform in stile retrò Dagli anni 70 ad oggi i videogiochi si sono evoluti notevolmente, dai primi giochi a 8 bit a quelli di ultima generazione, oggi per molti purtroppo la ...Vengeful Guardian Moonrider, il nuovo sparatutto a scorrimento ispirato a Contra, è disponibile su PC, PlayStation e Nintendo Switch ...