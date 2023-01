Venezia | l’immagine della Sacra Famiglia collocata in ospedale accanto al consultorio per le interruzioni di gravidanza E’ polemica

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Un’immagineè statanel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Civile dinei pressi delle stanze dove avvengono i colloqui con le donne per valutare le. La notizia è stata data con un comunicato dalla Cgil lagunare con un commento che critica l’accostamento del simbolo religioso a una pratica socio-sanitaria che riguarda un’esperienza comunque drammatica nella vita delle donne. Il quadro è una rappresentazione di Maria, conGiuseppe, che tiene in braccio Gesù. Le mani di entrambi accarezzano il piccolo, quasi a volerlo proteggere. Durante le festività natalizie si era svolta una piccola processione interna ...

Il Fatto Quotidiano

...di Ostetricia Ginecologia dell' ospedale Civile di, ... E così scoppia la polemica attorno all'religiosa che in tempo ...' Ulss 3 Serenissima , dal canto suo, non commenta. 'Pare che'......quella 'Milano da bere' che contribuì a creare una nuova...'ultimo evento di Gianni in Italia fu proprio a Firenze durante ... Oggi, dopo due Leoni a, il nostro sogno è di arrivare ... Venezia, l’immagine della Sacra Famiglia collocata in ospedale accanto al consultorio per le…