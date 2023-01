Venerato | La trattativa per lo scambio Gollini-Sirigu procede bene

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ciro, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato a Rai News 24, di seguito le sue parole: "latra Napoli e Fiorentina per lodi portieri tra. L'estremo difensore Viola, ma di proprietà dell'Atalanta, sogna la maglia azzurra, mentreavrebbe maggiore spazio a Firenze visto che Terracciano può non giocare tutte le partite come sta facendo Meret. Bloccata momentaneamente la cessione in prestito di Zerbin al Bologna, gli azzurri potrebbero farlo partire solo in caso di cessione di Demme. L'addio del regista tedesco (seguito da Montella in Turchia) bloccherebbe la partenza di Zerbin".