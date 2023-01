Vela | iniziato ‘Giro del mondo’ di The Ocean Race

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) È partita domenica 15 gennaio 2023 da Alicante The, la regata più impegnativa attorno al mondo, conosciuta come l’Everest della. Giunta al 50esimo anniversario, la competizione per la prima volta arriverà in una città italiana, Genova, che ospiterà a fine giugno il Grand Finale. È stata una giornata speciale soprattutto per i velisti di Team Genova che dopo una rincorsa incredibile si è presentato nella città spagnola con uno scafo ammirato che ora si misurerà in gara, nelle prime 1900 miglia. A salutare lo skipper Gerwin Jansen e il suo equipaggio internazionale c’erano sulla banchina il sindaco di Genova Marco Bucci, l’ambasciatore italiano in Spagna Riccardo Guariglia e il Contrammiraglio della Marina Militare Massimiliano Nannini. “È iniziata l’avventura”, ha commentato il sindaco, “Adesso inizia la sfida sportiva, ...