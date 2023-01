Veglia per giorni sul corpo senza vita della moglie | dramma della solitudine a Viterbo

Vatican News - Italiano

La sera successiva, a Pesaro, la cattedrale di Santa Maria Assunta ospiterà dalle 21 laecumenica di preghieral'unità dei cristiani presieduta dall'arcivescovo Sandro Salvucci, con la ...Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile della questura e quelli della polizia locale di Viterbo, che sono rimasti nell'abitazionetutta la giornata, fino al tardo ... Francesco: il 30 settembre veglia ecumenica “per affidare a Dio i ... Oggi Papa Francesco ha ricevuto in udienza i rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e ...In occasione della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che si svolge dal 18 al 25 gennaio sul tema "Imparate a fare il bene, cercate la giustizia" (Isaia 1, 17), quest'anno per la prima ...